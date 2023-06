Forza Italia Siracusa si riunisce, con gli alleati non è momento di regolare di conti

I candidati di Forza Italia, si sono riuniti stamane a Siracusa, alla presenza del deputato regionale On. Riccardo Gennuso, dei quattro Consiglieri Comunali eletti, di Ferdinando Messina e del Commissario provinciale Corrado Bonfanti, per analizzare il voto, ricordare il Presidente, Silvio Berlusconi, recentemente scomparso, commentare la conferenza stampa tenutasi ieri dal Vice Presidente Tajani e porre le basi per continuare la costruzione del Movimento a Siracusa e provincia. Ci sono nuove sfide da affrontare e la campagna tesseramento prevista per il prossimo fine settimana ne rappresenta già una. Grande entusiasmo, voglia di continuare, tutti insieme, l’esperienza politica consumatasi con le recenti elezioni nel capoluogo e, soprattutto, consapevolezza di un risultato di Forza Italia eccezionale, con cinque Consiglieri che occuperanno gli scranni del Consiglio Comunale al servizio della città, forza politica con la maggiore rappresentatività.

C’è un tempo per le analisi, c’è un tempo per costruire un progetto, c’è un tempo per continuare a lavorare al servizio di Siracusa e della sua provincia; con queste parole l’On. Riccardo Gennuso ha voluto trasferire la sua determinazione e la sua vicinanza alle donne e agli uomini che oggi rappresentano il nuovo volto di Forza Italia.

Nessuna polemica da parte degli azzurri nei confronti degli alleati. Come a volere sottolineare la prudenza di Forza Italia, in occasione dell'elezione del sindaco. L'ala più ortodossa di Forza Italia, è invece pronta a regolare i conti a cominciare dai prossimi lavori consiliari, quando l'Mpa chiederà la presidenza dell'Aula. Un cammino che appare tutto in salita.