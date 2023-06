Jeorge Clooney sbarca a Marzamemi e pranza in piazzetta alla 'Cialoma'

La rete fognante, fortunatamente ha retto, perchè a Marzamemi, borgo marinaro di Pachino, non siamo ancora in estate inoltrata. Così la passeggiata di George Clooney, con moglie al seguito ed il giornalista Jeremy Clarkson per viale Starrabba non ha riservato spiacevoli sorprese. Clooney è arrivato a Marzamemi a bordo di uno Yatch. E' rimasto un paio di ore sulla terraferma, anche per fare una puntatina a Noto. Clooney e la sua signora hanno deciso di pranzare nella piazzetta 'Regina Margherita', al ristorante tipico, 'La Cialoma'. Nel pomeriggio Clarkson ha scelto Marzamemi Boutique per il suo out fit.