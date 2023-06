Siracusa - Enna, sold out al 'De Simone': la promozione in D in 90 minuti

Una partita con una cornice di pubblico d'altri tempi quella che si giocherà domani pomeriggio alle 16,30 al Nicola De Simone fra Siracusa ed Enna. Venduti tutti i biglietti disponibili in ogni ordine di posto. Stamane la ricerca dei ticket è stata vana per centinaia di sportivi. La gara vale la promozione in serie D. Si tratta della finale di ritorno fra le due squadre. Sette giorni fa al 'Gaeta' di Enna è finita 1 a 1, con gli azzurri, costretti a recuperare il vantaggio gialloverde. Il pareggio, almeno sulla carta avvantaggio gli uomini di Cacciola che possono contare sullo 0 a 0 o una vittoria per ottenere il lasciapassare per la promozione. Saranno oltre seimila i tifosi del Siracusa a sostenere Ficarrotta e compagni fin dal fischio iniziale. Anche l'Enna avrà alcune centinaia di supporter al seguito che prenderanno posto nel settore curva di fronte alla 'Anna', in via Torino.

Oggi allenamento mattutino del Siracusa a porte chiuse. "Sarà una gara complicata - ha detto il tecnico Cacciola - Anche per loro".