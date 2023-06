Pozzallo, sbarcati 159 migranti: anche un 13enne tetraplegico

Sbarco concluso a Pozzallo dove sono arrivate due motovedette della Guardia costiera: la Cp 308 partita ieri da Pozzallo e la Cp 320 che aveva mollato gli ormeggi da Siracusa entrambe dirette verso il salvataggio dei migranti che erano a bordo di un barchino a circa 150 miglia dalle coste siciliane. Tra le persone sbarcate, un bambino tetralpegico di 13 anni, avvolto in una coperta: il padre iracheno era in lacrime per la fine di un incubo, dopo essere partito dalla Turchia 5 giorni fa. La mamma non c'e' piu'. Lui ha cercato una via per avere possibilita' di cure e di futuro per quel figlio fragile che stamattina poteva muovere solo gli occhi, imprigionato nei movimenti dalle patologie gravissime di cui soffre.

A Pozzallo sono sbarcate in tutto 159 persone, 75 trasferite dalla Cp 320 e 84 quelle a bordo della Cp 308. Sono 90 uomini, 20 donne, 39 bambini e 10 bambine. Uno piccolo, di appena un anno e mezzo, e' stato trasferito in ospedale a Modica, per uno sfogo cutaneo che aveva l'aspetto di una malattia esantematica. Provengono da Afghanistan, Pakistan, Iran, Iraq e Siria. Come di consueto, doppio controllo all'ingresso; prima con la Sanita' marittima e il team del dottore Vincenzo Morello e poi Asp coordinata dal dottor Angelo Gugliotta. Sul posto Croce rossa e i volontari delle Misericordie di Modica, oltre al personale di Protezione civile.