Forza Italia, Tajani 'ammonisce Schifani': no a correnti nel partito

"Sono sempre stato contrario alle correnti, non credo ai personalismi ma alle persone e sono sicuro che tutti avranno qualcosa di importante da fare. Tutti, è la mia intenzione, saranno coinvolti, il movimento deve essere unito. Non partiamo da zero: siamo tutti sostenitori di questo governo. Come dimostrano i capigruppo, c'è già una rappresentanza Nord, Sud e Centro. E ripeto: ci sarà un ruolo per chiunque voglia lavorare". Così, Antonio Tajani, coordinatore e presidente in pectore di Forza Italia, in un'intervista al Corriere della Sera, rispondendo al presidente della regione Sicilia, Renato Schifani che nei giorni scorsi aveva parlato di un "malessere" nel partito, di uno "strabismo che va corretto", di "una Forza Italia con una classe dirigente del Nord e con i voti che vengono dal Sud".

Il Governatore della Sicilia Renato Schifani, raggiunto telefonicamente dall'agenzia Italpress, ha garbatamente preferito non rilasciare dichiarazioni limitandosi ad un "Non commento".