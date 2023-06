I militari della Stazione di Ispica, a seguito di apposito servizio, hanno denunciato in stato di libertà un 40enne, originario di Ispica, celibe, bracciante agricolo, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già suddivisa in dosi per la cessione.