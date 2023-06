Murales della pace realizzato a Vita da migranti e disabili

Un murales per la pace è stato realizzato, a Vita (Trapani), dai migranti ospiti del Centro "Sai" gestito dalla cooperativa sociale Badia Grande, dell'Associazione "Spazio Libero Onlus" di Salemi e dagli operatori della Pro Loco Vitese.

L'iniziativa ha visto insieme migranti e disabili per prima rassegna "La via dei murales", promossa dall'associazione "Spazio Libero", presieduta da Paola Gandolfo, nell'ambito del "Bilancio Partecipato" del Comune di Vita per la valorizzazione del turismo accessibile ed inclusivo.

"Il murales della pace di Vita - spiega una nota della coop Badia Grande - rappresenta un simbolo tangibile della forza dell'unione e dell'importanza di accogliere e valorizzare le differenze. L'associazione 'Spazio Libero Onlus' di Salemi, la Cooperativa sociale Badia Grande e la Pro Loco Vitese hanno voluto dimostrare che la diversità può essere la chiave per costruire una società più inclusiva, solidale e pacifica".