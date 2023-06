Riunione domani al Comune di Rosolini per fare decollare il "Siru Val di Noto"

Una riunione sulla Strategia di sviluppo del Sistema Intercomunale di Rango Urbano denominato “SIRU Val di Noto” Programmazione 2021/2027, è stata indetta per domani, 20 giugno alle ore 10 al Comune di Rosolini. A darne notizia è l'assessore alla Programmazione e Gestione Opere Pubbliche, Ecologia, Lavori Pubblici, Urbanistica, Fondi Europei, Regionali e Statali del Comune di Rosolini, Giuseppe Giannone.

Invitati alla riunione sono i Comuni di Buccheri, Buscemi, Noto, Pachino, Palazzo Acreide, Portopalo di Capo Passero. "Insieme ad altri comuni della provincia di Ragusa, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Ispica, Monterosso Almo, Pozzallo, - dice Giannone - stiamo costituendo il SIRU “Val di Noto”, ovvero un soggetto aggregativo della coalizione territoriale, finalizzato, come richiesto dalla Regione Siciliana, alla creazione di un organismo intermedio in grado di promuovere una strategia territoriale in linea con gli orientamenti europei e di gestire interventi ed operazioni coerenti. Il Siru “Val di Noto” è un'opportunità di crescita e di sviluppo per la nostra area - aggiunge l'assessore Giannone - , in grado di valorizzare e preservare il patrimonio culturale e naturale del nostro territorio".

A credere in questo nuovo soggetto anche il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola. "Per incentivare il Val di Noto - dice il primo cittadino - questa non è un'occasione da non perdere. Invito a partecipare tutte le associazioni del territorio e non soltanto quelle di Rosolini a dare il loro contributo di idee al progetto".