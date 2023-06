Ita cancella 42 voli nazionali per lo sciopero di domani

Ita Airways ha cancellato 42 voli nazionali per lo sciopero di 24 ore dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti proclamato per domani. Lo si legge sul sito della compagnia aerea.

"Ita Airways ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 50% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero", spiega la compagnia.