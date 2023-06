Anci Sicilia, si è insediata la Commissione 'Salute Servizi sociali Sanitari'

Si è tenuta la prima seduta della commissione "Salute, Servizi Sociali e Sanitari" dell'ANCI Sicilia che ha fra i suoi obiettivi quella dell'attuazione della riforma sull'integrazione socio-sanitaria.

Alla seduta di insediamento aperta da Paolo Amenta, presidente di ANCI Sicilia e coordinata da Mario Alvano (nella foto), segretario generale, erano presenti amministratori locali e dirigenti di comuni e dei distretti socio-sanitari, che si sono confrontati sul documento elaborato dal gruppo di lavoro tecnico che ha lavorato nelle passate settimane.

Al centro del confronto, si legge in una nota, "il tema del miglioramento dell'organizzazione dei distretti socio-sanitari attraverso l'attivazione delle Convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della Legge 267/2000 e la strutturazione di un ufficio Comune con proprio personale diverso da quello del comune capofila". "Tra gli altri temi trattati - prosegue la nota - è emerso anche quello della necessità di una gestione contabile autonoma da parte del distretto e di svincolare le risorse che transitano dal bilancio dei comuni capofila. Questo anche attraverso l'approvazione di una specifica modifica normativa. Occorre anche una chiara individuazione e ricognizione delle diverse risorse etero-finanziate che possono essere utilizzate per il funzionamento dei Distretti e per l'assunzione di specifiche figure Professionali".

La partecipazione ai lavori della Commissione è aperta a tutti gli amministratori locali che possono fare richiesta inviando una mail ad ANCI Sicilia.