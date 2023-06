L'entusiasmo delle nuove generazione per il Siracusa in D: scetticismo per i più anziani (IL VIDEO)

Resterà indelebile nella memoria delle nuove generazioni la vittoria del campionato del Siracusa. Così tanto pubblico al 'De Simone' non si era mai visto neppure negli anni migliori della serie C. Un segnale chiaro lanciato alla società ed al Comune, sempre avaro nei confronti della prima squadra cittadina. Sparito il gioco del pallone in provincia, resta una sola squadra che può calamitare il grande pubblico: il Siracusa. Una spinta in più per credere nel futuro del club, anche se gli sportivi con i capelli e la barba bianca, restano scettici. Vengono assaliti dai fantasmi del passato. Gli azzurri che hanno vinto l'Eccellenza hanno fatto una grande rincorsa, ma oggi non si può affermare che il team, è in grado di affrontare la serie D senza patemi d'animo. Il campionato di quarta serie è tutt'altra storia. Lo ha dimostrato nella stagione appena terminata il Catania che ha allestito una grande formazione per il salto di categoria. La dirigenza azzurra cosa vuol fare di questo Siracusa e di una grande platea? Ne sapremo di più nelle prossime settimane.

Foto e video di Valentino Cilmi