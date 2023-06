Acate, è morto Benito Pluchino protagonista della "dolce vita" iblea degli Anni 60 e 70

È morto all’età di 84 anni Benito Pluchino, in arte “Beny Staris”, fisarmonicista, pianista e cantante, ma soprattutto grande animatore della “dolce vita iblea” negli Anni Sessanta e Settanta. Era originario di Vittoria, conosciuto e apprezzato per la bravura con lo strumento e a suo agio nelle vesti di animatore dalla battuta pronta nelle serate musicali che spopolavano in locali grandi e piccoli. Abilissimo nella riparazione di orologi, ad Acate aveva aperto un piccolo laboratorio in corso Indipendenza, partecipò ad alcuni concorsi musicali, esibendosi assieme al fraterno amico Giovanni Morale, anche di fronte a Pippo Baudo. I funerali di Benito Pluchino si svolgeranno martedì, alle 15, 10, presso la Parrocchia “Preziosissimo Sangue” di Ragusa.