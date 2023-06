Il partito democratico di Ragusa aderisce al Pride 2023

l Partito Democratico di Ragusa aderisce al Ragusa Pride 2023 che si terrà dal 29 giugno all’1 luglio tra il centro storico del capoluogo ibleo e la frazione di Marina. Lo annuncia il segretario cittadino Peppe Calabrese che aggiunge: “Il Partito Democratico, che da sempre opera a difesa dei diritti di chiunque, non può mancare a questo appuntamento che prevede momenti di informazione e riflessione su temi per niente banali, ma di grande importanza per il sentimento di inclusione che ogni cittadino deve provare nei confronti del prossimo. Invitiamo gli iscritti e i simpatizzanti a partecipare al Pride, alle conferenze e ai momenti culturali che tratteranno i temi della comunità LGBTQIA+ e, naturalmente, alla parata di giorno 1 luglio a Marina di Ragusa”.

“Il Partito Democratico - conclude Calabrese - crede fermamente nella rivendicazione della piena uguaglianza e della piena cittadinanza della comunità LGBTQIA+, nel riconoscimento di diritti che nella stragrande maggioranza degli stati occidentali sono realtà e considera gli eventi del Pride Month come atti di resistenza nei confronti di chi intende proseguire in bieche politiche discriminatorie”.