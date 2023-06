Nell’ambito dei quotidiani controlli a Siracusa dei soggetti che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, agenti delle Volanti hanno denunciato, per aver violato la misura cui è sottoposto, un uomo di 38 anni.

Un giovane di 18 anni, invece, sorpreso più volte a violare gli arresti domiciliari, è stato condotto in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare.