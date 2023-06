Isola di Salina, a Palazzo Marchetti prende il via "International Arts Fest"

“Senza cultura e tutte le attività artistiche che ne derivano, la società, anche se fosse perfetta, sarebbe una giungla. Ecco perché ogni autentica creazione è in realtà un regalo per il futuro” è con queste brevi ma intense parole di Albert Camus che la manifestazione Salina International Arts Fest - Incontri 2023 a Palazzo Marchetti – apre i battenti quale volano culturale. All’interno dell’ampio e variegato programma, sono previste attività con nomi prestigiosi dell’arte e della musica a partire dal mese di giugno sino a tardo settembre.

L’inaugurazione del Festival Salina International Arts Fest - Incontri 2023 a Palazzo Marchetti mette in scena alcune esibizioni giorno 21 giugno nell’ambito della 29° Festa della Musica Europea. Un appuntamento imperdibile che identifica l’importanza della attività artistiche. Un cartellone, quello del Festival, ancora una volta intenso con attività concertistiche continue e da vivere, perché la musica è sinonimo di vita, crescita sociale, culturale e aggregazione per possibili sviluppi turistici ed economici oltre che un’opportunità per i giovani ed eccellenze della nostra terra. Il sipario di Palazzo Marchetti si aprirà così con il Concerto della Banda Isola Verde diretta dal Maestro Andrea Restifo e con una Music performance di Renato Grieco con Banda Isola Verde a cura di Clacson, in collaborazione con il Festival Marosi – Stromboli.

All’interno del cartellone inoltre sono previsti anche incontri di riflessione letteraria tra questi mercoledì 9 agosto h 19.30 un confronto a due voci tra Antonio Calabrò e Francesco Profumo che discuteranno su L'inverno demografico e le sfide dell'economia della conoscenza.