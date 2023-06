Canicattini Bagni riconosciuta dal Ministero della Cultura “Città che legge”

Anche per il biennio 2022-2023 il Comune di Canicattini Bagni è stato riconosciuto e inserito nell’elenco nazionale “Città che legge”, come attestato dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Il prestigioso riconoscimento fa seguito a quello ottenuto per il biennio 2020-2021, ed è finalizzato a valorizzare quelle Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura.

Una conferma della validità delle iniziative promosse in questi anni dall’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni attraverso il costante e prezioso lavoro della Biblioteca comunale “G. Agnello” diretta dalla Dott.ssa Paola Cappè, arricchito da una serie di appuntamenti per i più piccoli realizzati con l’apporto e la collaborazione delle Volontarie della lettura di “Nati per leggere” e delle Scuole cittadine, e da incontri con gli autori per la presentazioni di libri nell’ambito del progetto “Canicattini che legge e che scrive”.

Un percorso arricchito dal “Patto per la Lettura” del Ministero della Cultura a cui ha aderito la Giunta guidata dal Sindaco Paolo Amenta, e al quale possono aderire anche soggetti pubblici e privati, biblioteche, istituzioni scolastiche, imprese, associazioni, librerie, case editrici, fondazioni, gruppi di lettura, enti del terzo settore e cittadini, al fine di promuovere in modo continuativo, trasversale e strutturato la lettura e la conoscenza, in tutte le loro forme, considerando i libri e la lettura risorse strategiche su cui investire con l'obiettivo di migliorare il benessere individuale e dell’intera comunità, favorendo il piacere di leggere, iniziando dai più piccoli, e con essa la coesione sociale e il pensiero critico.