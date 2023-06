Decreto Pa, Luca Cannata (FdI): si tratta di ulteriori risposte a chi è in cerca di lavoro

Più tecnici da assumere per il Pnrr e possibilità di assunzione di agenti della Polizia di stato. Il Parlamento ha approvato, ed è legge, il decreto cosiddetto Pa e il deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, non può che dirsi soddisfatto. “Dopo l’approvazione a febbraio dell’emendamento al decreto Milleproroghe, che prevedeva la stabilizzazione del personale sanitario e amministrativo reclutato durante l’emergenza Covid, riusciamo a dare ulteriori risposte a quei lavoratori che potranno adesso contare su una legge che permetterà loro di trovare maggiore sicurezza e stabilità per il futuro e agli enti locali di portare a termine quei progetti indispensabili per cambiare il volto della città attingendo ai fondi del Pnrr, un treno che non possiamo perdere. Inoltre, rispondiamo alle richieste di sicurezza attraverso l’incremento delle forze dell’Ordine”. Il parlamentare FdI ha presentato anche un emendamento nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024. Inoltre è stato inserito dal Governo nel Dl Pa bis l’emendamento per la Stabilizzazione dei lavoratori a contratto a tempo determinato per circa 5.000 lavoratori Asu "che già avevo presentato nel Dl Pa”.