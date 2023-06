Calcio, il Siracusa di serie D rafforza la base societaria e lancia la campagna abbonamenti

Dopo la promozione in serie D, il Siracusa Calcio 1924 annuncia che è stato formalizzato il trasferimento della maggioranza relativa delle quote societarie ad Alessandro Ricci. Quest’ultimo assumerà ufficialmente la carica di presidente del sodalizio azzurro, mentre Salvo Montagno, che insieme all'imprenditore augustano Fabio Manservigi comporrà il gruppo di minoranza, ricoprirà il ruolo di amministratore delegato con potere di firma. Tra qualche giorno verrà effettuata l’iscrizione alla Camera di Commercio della nuova società e, subito dopo, l’assemblea dei nuovi soci ratificherà la distribuzione delle deleghe. “Diamo seguito agli accordi sottoscritti qualche mese fa – ha detto Salvo Montagno – per rinforzare ulteriormente la base sociale. A breve avvieremo la campagna abbonamenti con assegnazione numerata dei posti in tutti i settori dello stadio. Ci aspettiamo una grande risposta dalla città”.