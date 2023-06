Affonda una barca a largo di Lampedusa, salvati 44 migranti e 3 dispersi

Un barchino di 6 metri è affondato in area Sar durante la notte. I militari della motovedetta Cp305 della Guardia costiera hanno salvato 44 migranti, fra cui 6 donne.

Secondo le testimonianze dei superstiti, all'appello mancherebbero alcuni compagni di viaggio, forse 3.

I naufraghi sono stati sbarcati a molo Favarolo, all'alba, e hanno riferito di essere originari di Burkina Faso, Camerun, Gambia, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Sudan e Algeria, d'essere salpati da Sfax, in Tunisia, alle 21 di lunedì e d'aver pagato 3 mila dinari libici per la traversata.

Oltre ai 44 naufraghi sono sbarcati altri 38 migranti, fra cui una donna. A soccorrere, sempre in area Sar, la barca in metallo di circa 6 metri, lasciata alla deriva, è stata la motovedetta Cp305 della Capitaneria di porto. Ieri, fino a tarda notte, sull'isola c'erano stati 14 sbarchi, per un totale di 564 persone.