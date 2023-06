Sindaco di Rosolini dona 900 bottiglie d'acqua a scuola

"Ho distribuito gratuitamente acqua minerale ai bambini delle scuole quando ero consigliere di opposizione, figurarsi oggi che sono il sindaco di Rosolini". Il cuore grande di Giovanni Spadola non ha limiti. Il primo cittadino, anche per aiutare le famiglie della sua città, ha consegnato 900 bottigliette di acqua minerale, carta igienica e rotoloni industriali all'Istituto Sant'Alessandra per il progetto 'Scuola d'estate'. "Voglio ringraziare il preside Salvo Lupo, e tutto il personale scolastico per questo progetto. "Significa - dice Spadola - togliere centinaia di bambini dai pericoli della strada ed aiutare i genitori che sono ancora a lavoro e non hanno le ferie. Iniziative come queste vanno sostenute senza se e senza ma. Un minimo di generosità non costa nulla, soprattutto se fatta per il bene comune".