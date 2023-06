Serata da ballo illegale, un denunciato a Siracusa

Nell’ambito dei controlli amministrativi disposti dal Questore di Siracusa Benedetto Sanna, agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale hanno denunciato il titolare di un locale, sito nel centro storico di Ortigia, per aver organizzato una serata danzante senza le necessarie autorizzazioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Gli accertamenti dei poliziotti, diretti dal Dr. Filippo Calì, hanno acclarato che il proprietario del pubblico esercizio, un uomo di 37 anni, non era in possesso di alcun titolo che lo autorizzava a diffondere musica ad alto volume e della necessaria licenza rilasciata dal Questore per organizzare serate da ballo.

Al trentasettenne, oltre alla denuncia, è stata comminata anche una sanzione amministrativa.