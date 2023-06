Marzamemi, sanzionata azienda che noleggia barche

Continua l’attività di controllo in materia di attività di rispetto della normativa sulle attività di noleggio e locazione di unità da diporto.

Nei giorni scorsi personale militare della Guardia Costiera di Siracusa ha effettuato controlli alle attività di settore che operano all’interno del porto di Siracusa ed in quello di Marzamemi.

L’attività di controllo si è articolata sia a terra presso le sedi dove operano le società e in mare da parte delle unità navali dipendenti ed è stata incentrata sulla verifica della documentazione richiesta a corredo della comunicazione di inizio attività, sulla certificazione d’idoneità al noleggio, necessaria a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. Particolare attenzione è stata ovviamente prestata al numero massimo di personale imbarcabili e sulle dotazioni di sicurezza presenti sulle unità.

Al termine della suddetta attività è stata contestata una violazione al regolamento disciplinate l’utilizzo dei natanti da diporto per finalità di noleggio e locazione per irregolarità sull’uso del contrassegno riportante l’identificativo dell’operatore commerciale.

La Capitaneria di porto di Siracusa ricorda che l’attività di noleggio e locazione di unità da diporto è regolata a livello nazionale dal Codice della Nautica da Diporto - il Decreto Legislativo n. 171/2005 - e localmente dal Regolamento reso esecutivo con l’Ordinanza n. 33/2022 emanata dalla Capitaneria di porto di Siracusa, che prevedono specifici adempimenti di sicurezza in capo a chi intende intraprendere tale attività.

Si evidenzia che l'esercizio abusivo di attività commerciale per il diporto è punito con sanzioni da 2.775,00 € a 11.017,00 € oltre alle altre diverse fattispecie previste dalla normativa di riferimento.