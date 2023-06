Il delitto in discoteca a Terrasini, il Pm chiede 23 anni per Filippo Mulè

Ventidue anni di carcere: e' la richiesta della procura di Palermo per Filippo Mule', 23 anni, imputato dell'omicidio di Paolo La Rosa, ucciso all'eta' di vent'anni il 24 febbraio 2020 davanti a una discoteca di Terrasini (Palermo), durante una rissa. Il processo e' in corso in Corte d'assise ed e' il terzo a tenersi per la stessa vicenda: imputato anche il cugino di Mule', Pietro Alberto, che e' stato gia' ritenuto colpevole in primo e secondo grado, con una differenza non da poco, dato che in Assise aveva avuto solo 16 anni e in appello la pena e' stata aumentata fino a 23 anni e 6 mesi.

Definitiva invece la condanna per un terzo imputato, che rispondeva solo di rissa e ha avuto sei mesi: la sua condanna e' significativa dal punto di vista processuale, perche' conferma che la rissa - poi divenuta mortale - ci fu e non si tratto', come avrebbe voluto far credere la difesa, di un fatto estemporaneo, una lite nata sul momento tra due sole persone. Peraltro contro Pietro Alberto Mule' in secondo grado sono stati riconosciuti i motivi abietti e futili, quindi un'ulteriore aggravante. I cugini Mule' sono di Camporeale (Palermo) e non avevano una buona fama, dato che pochi mesi prima del delitto La Rosa avevano ferito un altro giovane, Pierpaolo Celestre, con cui avevano litigato: e per questo episodio - inizialmente sfuggito alle indagini per via dell'omerta' di testimoni e familiari della vittima - sono stati entrambi condannati. Oggi, per l'ennesima volta, durante l'udienza, sul piazzale antistante il palazzo di giustizia di Palermo, gli amici della vittima sono tornati a chiedere giustizia per Paolo.