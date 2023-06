Commerciante di Floridia in ospedale: "Ho visto la morte con gli occhi, sono un miracolato"

Un viaggio all'inferno con un inaspettato ritorno. E' quanto accaduto sabato pomeriggio verso le 16, a un commerciante di Floridia, Salvo Romano, 32 anni, travolto da un'Alfa Romeo, che gli avrebbe tagliato la strada mentre da Floridia era diretto a Siracusa. L'incidente si è verificato sulla strada per Floridia, alla periferia del capoluogo. Romano da quattro giorni è ricoverato all'Umberto I° di Siracusa, immobile in un letto dell'Ortopedia. Non ha perduto la voce e racconta la mancata tragedia, che suo malgrado, lo ha coinvolto. Romano è un politraumatizzato e l'elenco delle ferite riportate è lunghissimo. Il commerciante ha r la frattura di entrambi i condili delle mandibole (mento) frattura trifocale al femore, alla rotula, alla tibia ed al perone e frattura al gomito. Quando il 118 lo ha trasportato al pronto soccorso era in una pozza di sangue. I sanitari lo hanno suturato con 5 punti nel sottomento ed ha perduto anche quattro denti. Poi pure escoriazioni al gluteo ed alla spalla destra. " Credo di essere un miracolato - racconta Romano - ho davvero visto la morte negli occhi, quando l'auto mi ha centrato, ho fatto un volo sull'asfalto di 37 metri. Il mio investitore che viaggiava nella stessa corsia di marcia, con una manovra brusca è entrato alla

stazione di servizio della Q8 mentre io lo stavo superando con la moto. Mi ha centrato nella parte anteriore provocandomi un volo sull'asfalto di grande portata. Mi poteva costare la vita. La polizia municipale intervenuta sul posto ,ha stabilito l'esatta dinamica dell'incidente. Adesso - conclude il commerciante - dovrò rimanere per due mesi in ospedale e subito dopo cominciare la riabilitazione. Sarà durissima anche perchè l'estate è già cominciata. Ma il fatto che oggi sono qui a raccontarlo, vuol dire che dietro questo ferimento, c'è stata la mano di Dio".