Primo nido di tartarughe caretta caretta sulla spiaggia di Avola

Oggi con il Titolare della Delegazione di Spiaggia – Guardia Costiera di Avola, il Luogotenente Giuseppe Bertolo nel primo nido di tartaruga marina della stagione. "La notte scorsa - dice il sindaco Rossana Cannata - una caretta caretta ha deposto le uova in una delle spiagge del nostro litorale avolese". Giunta sul posto, ha scavato nel sito dove conducevano le tracce inconfondibili della tartaruga e ha rinvenuto le prime uova della stagione. Immediatamente i volontari hanno provveduto a mettere in sicurezza il sito. Tra circa 60 giorni, come di consueto, le uova inizieranno a schiudersi, sotto lo sguardo vigile dei volontari WWF che monitorano il nido h24 negli ultimi, decisivi giorni di incubazione. "Ci confermiamo tra i primi comuni siciliani "Amico delle tartarughe" e nella stagione balneare 2023 è stato deposto il primo nido - le parole del primo cittadino - Grazie alle acque limpide e cristalline, la natura ci consente di accogliere le tartarughe che decidono di nidificare sulle nostre splendide spiagge"