Siracusa, il M5s attacca l'amministrazione: "A rischio finanziamento Palaindoor"

"Alla fine, l'amministrazione Italia ha preferito sbattere il muso contro l'evidenza. E purtroppo palesando il solito vizio: quando sbagliano, è colpa degli altri. Avevamo scelto di rimanere in silenzio ma leggere le dichiarazioni del neo assessore Gibilisco ci spinge a tornare sull'argomento Palaindoor del Di Natale". La bordata arriva dal M5s di Siracusa. "Se oggi dobbiamo prendere atto, senza alcun piacere, della ahimè probabile perdita di un finanziamento Pnrr da 2 milioni di euro, la colpa è da ricercare in un atteggiamento testardo dell'amministrazione proponente che, davanti ad obiezioni che mettevano in guardia circa un iter particolarmente tortuoso, ha deciso di non dialogare. Di più, insultare e andare avanti solo per la propria strada senza curarsi di quanti invitavano a valutare bene tutti gli aspetti della vicenda. A scanso di equivoci, speriamo vivamente che riescano a salvare il finanziamento con la tardiva scelta di spostare la realizzazione in area idonea, individuata alla Pizzuta."