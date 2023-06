Reggio Calabria, esplodono 2 bombole in un deposito abusivo: 2 vigili feriti

Alcune bombole di gas, una o due, presenti in un deposito non autorizzato a Vito, nella zona nord di Reggio Calabria, sono esplose a causa delle fiamme di un incendio provocando, con lo spostamento d'aria che ne è scaturito, lievi ferite a due vigili del fuoco intervenuti per spegnere il rogo.

Le fiamme dell'incendio hanno prima riguardato alcune sterpaglie nella zona di una vicina fiumara e poi anche il deposito abusivo di bombole di gas, una cinquantina della quali sono state recuperate e messe in sicurezza dai vigili del fuoco.

Nessuno dei due feriti ha riportato danni gravi accusando solo un po' di acufene e di stordimento ma entrambi sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Indagini sono state avviate dalla polizia di Stato per risalire ai responsabili del deposito abusivo.