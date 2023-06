Giarre, Gran Galà di pattinaggio artistico sulle note del musical Greese

Sabato 24 giugno, alle 20.30, presso il PALAGIARRE di via Almirante, andrà in scena il Gran Galà di pattinaggio artistico sulle note del musical Grease. Ad organizzare l’evento l’ASD Skating Spree, presieduta da Giuseppe Sciuto.

Gli allievi e le allieve, dai primi passi ai corsi agonistici, diretti dall’istruttrice Nancy Lanzafame, faranno vivere agli astanti, vere emozioni sulle rotelle, con performance singole (relative al programma di gara di quest’ anno) e di gruppo, la maggior parte ispirate al musical Grease. Si tratta di una storia d’amore che nasce nelle “sere d’estate”, e poi tanto rock and roll, canzoni indimenticabili e coreografie travolgenti, che ricreeranno una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane e che ha dato il via alla grease-mania, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale.

Nel corso della serata saranno premiati tutti gli atleti dell’Asd Skating Spree, alla presenza delle autorità cittadine e delle famiglie che hanno fortemente voluto che la società ritornasse nella sede storica del Palagiarre.