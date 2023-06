Regione, Dipasquale (PD) attacca il Governo Schifani: pronti alla mobilitazione

"Sembra che la priorità del governatore Schifani sia una sola: risolvere le lacerazioni interne a Forza Italia. Questo la Sicilia e i siciliani non possono permetterselo, le energie del governatore dovrebbero essere spese per evitare il disastro: il tempo perso per risolvere i problemi interni a Forza Italia appare dannoso per la Sicilia, oltre che un inutile accanimento terapeutico per il suo partito". Lo ha detto il deputato del Partito democratico all'Ars, Nello Dipasquale, intervenendo in Aula nel corso della discussione generale sul ddl Collegato. "Sui rifiuti nulla è stato fatto e viviamo in una regione sommersa dalla spazzatura, costretta a esportare l'immondizia con enormi costi per i cittadini - ha ricordato Dipasquale -, mentre la sanità è ridotta ai minimi termini con i cittadini costretti a ore di attesa davanti ai pronto soccorso svuotati di personale sanitario. Nessuna risposta, inoltre, sull'aeroporto di Comiso, sull'Osservatorio dei cambiamenti climatici e sugli interventi per il territorio del sud-est colpito dal ciclone di febbraio".