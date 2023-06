Ragusa, al via la 32esima edizione di Ibla Grand Prize: si comincia il 24

Il concorso internazionale Ibla Grand Prize torna quest'anno per la sua 32esima edizione a Ragusa Ibla, dal 24 al 28 giugno. E torna con un ospite d’eccezione. Ci sarà infatti Lady Dewi Sukarno, la storica madrina del concorso, presidente della Ibla Grand Award in Giappone. L’evento è organizzato dalla Ibla Foundation con la direzione artistica di Salvatore Moltisanti. Il concorso prevede la partecipazione di giovani talenti provenienti da tutto il mondo che, in caso di vittoria, avranno la possibilità di esibirsi nei più importanti teatri in Europa, Asia e America. I concerti si terranno quest’anno nel Teatro Donnafugata, tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 20 alle 23 ad esclusione del giorno d’apertura quando si inizierà dalle 20.

NELLA FOTO, Moltisanti (a sinistra) e il sindaco di Ragusa, Cassì