Modica, spiaggia di Marina: passerella in via del Laghetto

Accesso alla spiaggia di Marina di modica da via del Laghetto: il tratto è stato chiuso con una staccionata per evitare la sparizione delle dune. Sarà aperto un varco per la passerella. “La necessità di consolidare e riqualificare il sistema delle dune di Marina di Modica e dell’area a ridosso di Punta Regilione - afferma il sindaco di Modica, Maria Monisteri - è stato il motivo che ha determinata la chiusura dell’accesso alla spiaggia e la rimozione temporanea della passerella di accesso da via del Laghetto. Il tratto, è stato chiuso con un progetto finanziato dal GAL dei Due Mari -PO/FEAMP 2014/2020-”. “La chiusura del tratto, con una staccionata di canne non impattante sul tratto di arenile, è stata decisa per evitare quello che sarebbe stato un vero e proprio ‘sfilacciamento’ delle dune, con la conseguenza di vedere la sabbia invadere la sede stradale di via del Laghetto, rendendo difficile e pericolosa la circolazione sia dei mezzi che dei pedoni”.

“Il tratto interessato dall’intervento - dichiara il vicesindaco, Giorgio Belluardo - ricade su proprietà privata -‘Cundari’- da cui abbiamo ricevuta la cortese autorizzazione al riposizionamento della passerella mobile. Fra qualche giorno -al massimo nei primi della prossima settimana- sarà creato un varco d’accesso nella staccionata, posizionando così la passerella nello stesso punto dove, tradizionalmente, è stata, risolvendo in questo modo e in tempi rapidi, ogni tipo di problema ai bagnanti, per raggiungere la spiaggia”