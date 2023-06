Frode in commercio, sequestrati 18 mila litri di gasolio nel Trapanese

Funzionari dell'ufficio delle Dogane di Trapani, e militari della Guardia di Finanza hanno sottoposto a sequestro preventivo circa 18 mila litri di gasolio rinvenuti presso sette impianti di distribuzione stradale, i cui gestori sono stati denunciati per reato di frode in commercio.

E' stato verificato che circa il 40% del carburante negli impianti di distribuzione della provincia di Trapani, nonché depositi privati e autocisterne utilizzate per il trasporto di prodotti energetici presso gli impianti di distribuzione stradale, non era a norma per basso punto di infiammabilità.