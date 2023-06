Banda della 'spaccata' tenta il 'colpo' da Gucci a Palermo

Nuovo colpo della banda spaccavetrine la scorsa notte a Palermo. Con una grossa pietra qualcuno ha cercato di sfondare l'ingresso nel negozio Gucci in via Libertà.

Questa volta la vetrina anche se pesantemente danneggiata ha retto l'urto e i ladri non sono riusciti a entrare nell'esercizio commerciale.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Appena due giorni fa la banda spaccavetrine era riuscita a rubare borse e portafogli nel negozio Louis Vuitton, sempre in via Libertà a poche centinaia di metri da Gucci. Attorno alle cinque del mattino i ladri hanno spaccato il vetro e si sono portati via borse, portafogli e cinture per migliaia di euro.