Vittoria, ripulita la facciata della scuola Colonna-Giovanni XXIII

Il Comune di Vittoria ha dato mandato a una ditta specializzata per la ripulitura della facciata deturpata della scuola Colonna-Giovanni XXIII al largo Cavour. L’attività è stata attuata attraverso l’utilizzo di un sistema innovativo, l’aerosabbiatura con microabrasione per cancellare le scritte, alcune delle quali molto volgari, per ripulire i prospetti in questione e, attraverso la pulizia, ridare decoro all’intera zona. “Su input del sindaco Francesco Aiello – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Nicastro – è stata predisposta quest’azione che avrà ricadute molto importanti per questo lembo del territorio urbano vittima di delinquenza di ogni tipo. In questi mesi, come si ricorderà, l’amministrazione ha ricevuto critiche aspre per la decisione di intervenire in maniera radicale nell’area in questione con la realizzazione di una cancellata in grado di abbinarsi al contesto storico degli edifici adiacenti. Una scelta coraggiosa che si rendeva necessaria per evitare il perpetuarsi di questi vandalismi. Un segnale forte, quello voluto dal sindaco Aiello assieme a tutta la Giunta, a cui, adesso, si abbina quest’altro intervento che restituisce, finalmente, l’adeguato decoro all’intera zona dove, tra l’altro, insiste una infrastruttura scolastica che deve rappresentare un costante simbolo di legalità. Lo avevamo promesso in campagna elettorale e adesso ci stiamo dando da fare per concretare gli impegni specifici che erano stati assunti anche nei confronti degli operatori commerciali della zona che chiedevano provvedimenti decisi. Come sempre, alle critiche rispondiamo con i fatti. Dopo che altre amministrazioni comunali non hanno fatto nulla, noi ci siamo scommessi cercando non solo di progettare e realizzare la cancellata ma andando oltre con questa ripulitura della facciata dell’istituto scolastico. Il sindaco sta seguendo con molta attenzione l’evoluzione dei lavori perché, dopo anni di abbandono, finalmente si vogliono dare delle risposte all’altezza della situazione a tutti i residenti e a tutti gli operatori commerciali di quest’area prima in preda all’incuria e all’abbandono e che, adesso, può sperare in nuove prospettive”.