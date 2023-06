M5S all'Ars: concerto di Vasco a Palermo e al Cto rinviati gli interventi, inaccettabile

“Vasco Rossi andrà pure al massimo, di certo c'è che in Sicilia la sanità non va nemmeno al minimo, magari lo facesse. Il sistema è ormai il collasso, il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, sta ormai diventando sempre più un optional e il rinvio degli interventi programmati deciso al Cto (Centro traumatologico ortopedico) di Palermo in occasione del concerto della rockstar italiana, non è che l'ennesima tappa di un cammino che da tempo punta dritto al disastro, senza che la Regione faccia nulla, o quantomeno nulla di efficace, per evitarlo L'assessore Volo chieda conto e ragione all'azienda ospedaliera di questa decisione e vigili perché in futuro cose del genere non accadano più, o vada a casa”. Lo afferma il capogruppo del M5S all'Ars, Antonio De Luca, che sulla vicenda ha predisposto un'interrogazione urgente all'assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo.