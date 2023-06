Maltrattamenti all'ex convivente, divieto di avvicinamento a Cosenza

Avrebbe avuto un atteggiamento prevaricatore e di imposizione nei confronti della ex convivente soggiogandola ai suoi voleri e comandi ma anche di essersi reso protagonista di episodi di violenza in presenza dei figli minori.

Un' ordinanza divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna è stata emessa dal Gip di Cosenza, su richiesta della Procura, nei confronti di un quarantenne.

Secondo quanto riferito l'uomo sarebbe responsabile di maltrattamenti in danno della sua ormai ex convivente dal 2020.

Una situazione alla quale la donna ha deciso di mettere fine lasciando la casa familiare e denunciano alla Polizia il disagio che stava vivendo senza nascondere i propri timori per la propria incolumità. L'attività svolta dal personale della Polizia di Stato ha consentito l'emanazione del provvedimento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, con l'ulteriore prescrizione, in caso di contatto occasionale, di allontanarsi dalla stessa fino ad una distanza di 500 metri nonché di astenersi di contattarla con qualsiasi mezzo.