Augusta, auto in fiamme sulla A18 Siracusa-Catania: salvo il conducente

Forse un corto circuito o un’avaria al motore, per via del gran caldo: queste le ipotesi sull'incendio di un'auto mentre percorreva l’autostrada A18 Siracusa-Catania, all’altezza dello svincolo di Augusta. E’ accaduto nelle prime ore del mattino, intorno alle 7, ed il conducente ha fatto in tempo ad uscire dall’abitacolo ed a mettersi in salvo prima che l’incendio divorasse il veicolo. Sarebbe stato lui stesso a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati nei minuti successivi. Si sono verificati dei piccoli disagi alla circolazione per consentire ai pompieri di intervenire: sul posto c’erano anche gli agenti della Polizia stradale che hanno avviato i controlli per accertare le cause del rogo.