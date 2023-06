Il sommergibile scomparso nell'Oceano: trovati rottami vicino al Titanic

Il robot impegnato nelle ricerche del sommergibile Titan ha rinvenuto alcuni rottami.

Lo riferisce la Guardia Costiera americana. Non è comunque ancora chiaro cosa siano i rottami ritrovati vicino al Titanic: le informazioni rinvenute dal robot sono al momento all'esame degli esperti.

La Guardia Costiera terrà una conferenza stampa per aggiornare sullo stato delle ricerche alle 15 ora locale, le 21 italiane.

Il governo britannico ha annunciato l'invio di un aereo militare della Raf, con equipaggiamento specializzato, con a bordo un ufficiale sommergibilista, il tenente di vascello Richard Kantharia, che ha "una conoscenza significativa della guerra sottomarina e delle operazioni di immersione", per prendere parte alle operazioni di ricerca del sommergibile Titan e dei suoi cinque occupanti dispersi vicino al relitto del Titanic. La decisione è stata presa a seguito di una richiesta da parte della Guardia costiera Usa. Le ricerche continuano anche se le speranze di trovare vivi i dispersi sono legate ormai a un miracolo.