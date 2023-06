Vandali in azione nella notte nella sede della Camera del lavoro di Lentini

Vandali in azione alla Camera del Lavoro di Lentini. Ieri notte qualcuno si è introdotto da una finestra e ha messo a soqquadro i locali della Cgil: cassetti aperti e documenti sparsi. Non sembra sia stato portato via nulla. Sei anni fa si era già verificato un episodio simile. «Ma non sono i danni materiali a dispiacere quanto il fatto che di nuovo sia stata colpita la casa dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani – commenta il segretario generale provinciale della Cgil, Roberto Alosi – La Camera del lavoro vanta una lunga storia di presenza costante sul territorio, oltre 70 anni, che ha sempre profuso massimo impegno nella tutela dei diritti individuali e collettivi, costituendo presidio di democrazia e libertà per tutti, e in particolare verso i più bisognosi».

Solidarietà alla Cgil di Lentini da parte della Cisl Ragusa-Siracusa. "Esprimo, a nome mio e di tutta la Cisl territoriale - afferma la segretaria Vera Crasi - la piena e totale solidarietà alla Cgil provinciale vittima di un grave danneggiamento della propria sede di Lentini. Fare irruzione in questo modo nelle sedi di un sindacato rappresenta un attacco alla democrazia e agli stessi lavoratori. Un gesto da condannare fermamente perché il sindacato, in tutte le sue articolazioni, rappresenta sempre l’avamposto di legalità e diritti in ogni centro della provincia. Siamo certi che le forze dell’ordine assicureranno alla giustizia gli autori di questo ignobile gesto che non ha vandalizzato soltanto una Camera del lavoro, ma un luogo simbolo della nostra democrazia”.