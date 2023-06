Modica, alla Scuola D'Alcontres evento conclusivo del progetto: “Fare rete con i giovani"

Sabato 24 giugno, dalle 09.00 alle 13.00, presso l’Aula Magna della Scuola per Assistenti Sociali “Stagno D’Alcontres” di Modica si terrà l’evento conclusivo del progetto “Fare rete con i giovani… per rinnovare la socialità”. Il progetto di ricerca scientifica e intervento - realizzato nel territorio ibleo, approvato e finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito - ha visto coinvolti gli adolescenti del territorio ibleo. La ricerca è stata portata avanti da un’equipe di esperti composta da 10 professionisti (4 assistenti sociali, 1 psicoterapeuta, 2 psicologi e 2 esperti di comunicazione).

La ricerca, di particolare spessore sia scientifico che sociale, è stata avviata nel febbraio 2023, dopo un lungo lavoro di preparazione realizzato dall’equipe della Scuola tra ottobre 2022 e gennaio 2023.

Nella prima fase del progetto si sono firmati i protocolli di intesa con i partner – IISS “Galilei-Campailla” di Modica, IPS “Principi Grimaldi” di Modica, IISS “Verga” di Modica, LS “Fermi” di Ragusa. A questi si aggiungono anche le realtà ecclesiali di Modica, come la Parrocchia Sant’Anna di Modica e i gruppi socio-educativi quali il Gruppo Scout Agesci Modica 1 e il Cantiere educativo Crisci Ranni di Modica.

Nel corso delle attività sono stati somministrati più di 150 questionari strutturati con 47 domande le cui attività sono state coordinate dai docenti tutor della Scuola: Corrado Parisi e Carla Belluardo. Ai questionari sono seguite le interviste con alcuni studenti delle scuole superiori. Sono state registrate ed elaborate oltre 60 interviste semi-strutturate individuali, curate da Herman Tafuri e Antonino Agosta, entrambi assistenti sociali. Le psicologhe Noemi Solarino e Letizia Frasca hanno guidato 13 laboratori di socialità, dove i ragazzi sono stati i principali protagonisti al fine di garantire un dialogo circolare e libero funzionale alla condivisione delle emozioni. Tonino Solarino, psicoterapeuta, ha guidato due workshop con i genitori delle classi coinvolte degli Istituti superiori e della Parrocchia a cui hanno preso parte oltre 100 adulti di riferimento. Nella seconda fase del progetto, oltre all’elaborazione dei dati raccolti, sono stati realizzati i workshop per docenti, educatori e adulti di riferimento. “L’evento finale - commenta il dottor Saladino Direttore della Scuola - ci permette di fotografare la reale situazione che i nostri ragazzi vivono giorno dopo giorno. In particolare le loro relazioni sociali, le loro difficoltà. Questa ricerca ci permette di poter fare rete con i giovani e far sì che le loro difficoltà vengano superate. I risultati che oggi presentiamo ci permettono anche di aiutare i partner che giorno dopo giorno incontro centinaia di ragazzi e ragazze”.