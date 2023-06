In Sardegna i vertici della DC: c'è anche il vice segretario regionale Sicilia

Si sono conclusi gli incontri dei vertici della Democrazia Cristiana in Sardegna, rappresentata dall’eurodeputato e vice Presidente nazionale Francesca Donato e dal vice-segretario regionale Sicilia e consigliere nazionale Pippo Enea. I confronti con i quadri dirigenziali sardi di Coldiretti, Confagricoltura e Confcommercio, le riunioni con i militanti ed i candidati della DC del territorio a Cagliari e ad Olbia hanno confermato

la sussistenza delle condizioni politiche per il radicamento del partito nel territorio sardo, con la presentazione di liste competitive per le prossime elezioni regionali. Altri incontri politici seguiranno; i responsabili regionali stanno lavorando alacremente e l’intero partito li sosterrà in ogni modo.