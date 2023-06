Minacciata una giudice a Siracusa, solidarietà del sindaco Italia

"Le minacce alla dottoressa Storaci non riusciranno a scalfire il solido muro di legalità che le istituzioni siracusane hanno eretto da anni per contrastare i tentativi compiuti dalla criminalità e dal malaffare di inquinare la vita civile e democratica. Alla presidente della sezione penale del tribunale va l’incondizionata solidarietà personale, dell’amministrazione comunale e di tutta la città». Lo dichiara il sindaco, Francesco Italia.

La presidente del tribunale penale è stata oggetto di una scritta minatoria, che qualcuno ha riportato su un muretto di via Mazzanti, non lontano dal palazzo di Giustizia di viale Santa Panagia. La Procura ha aperto un’inchiesta per individuare il responsabile.