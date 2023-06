Gravina di Catania, aggredisce la nonna che non gli dava soldi: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato in flagranza del reato di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia un 19enne, già noto alle Forze dell’Ordine.

La scorsa sera una residente di Gravina ha segnalato al 112, le urla di un’anziana donna provenienti da un appartamento della periferia.

I Carabinieri sono immediatamente intervenuti sul luogo segnalato e sono riusciti ad individuare l’appartamento in questione grazie alle urla della vittima. Quando sono entrati in casa, i militari hanno identificato la donna ancora in stato di agitazione, sua figlia che era intervenuta in suo soccorso ed il nipote 19enne, che si è scoperto essere l’autore dell’aggressione. All’interno dell’abitazione, i militari hanno constatato la presenza sul pavimento di numerose suppellettili danneggiate e vari danni arrecati al mobilio ed alla porta finestra del balcone del soggiorno. Da una prima ricostruzione dei fatti è subito emerso che l’anziana donna fosse stata aggredita dal nipote convivente e che in preda al panico aveva iniziato ad urlare e a chiamare la figlia affinché la raggiungesse per soccorrerla. Nonostante la presenza dei militari, il giovane ha continuato ad agitarsi fino a quando non è stato bloccato dai carabinieri. L’anziana donna ha raccontato, poi, in caserma, come le vicissitudini col nipote fossero iniziate circa due anni prima, a causa delle continue richieste di denaro del ragazzo ed alle quali non riusciva più a far fronte. La vittima ha riferito in particolare che quel pomeriggio il nipote gli aveva chiesto 20 euro, ma al suo diniego, il giovane è andato in escandescenza e ha distrutto il televisore ed un decoder, spaventando così la donna al punto da costringerla a contattare telefonicamente la figlia per chiedere aiuto, la quale a sua volta ha allertato i Carabinieri. Il 19enne è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto la misura del divieto di dimora nel territorio del comune di Gravina di Catania.