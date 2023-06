Vittoria, al via le "Giornate della Democrazia urbana"

Democrazia vuol dire allargare la base e gli orizzonti del dialogo dove ogni istanza territoriale trovi espressione e rappresentanza nella definizione degli spazi della città. Vuol dire un nuovo paradigma, basato su un’idea forte per guidare il cambiamento: la “redistribuzione dello spazio di partecipazione pubblico”, e ripensare la città di nuovo di e per tutti. I cittadini, i comitati di cittadini, associazioni, gruppi informali, organizzazioni sociali, i soggetti portatori d’interessi diffusi sono invitati a partecipare per essere al centro della democrazia urbana. Questo il programma:

Lunedì 26 giugno Chiostro delle Grazie ore 19,00

CONFRONTO SUL REGOLAMENTO DEI BENI COMUNI

Mercoledì 28 giugno Chiostro delle Grazie ore 19,00

CONFRONTO SUL REGOLAMENTO DEL BARATTO AMMINISTRATIVO

Mercoledì 05 luglio Chiostro delle Grazie ore 19,00

CONFRONTO SUL REGOLAMENTO DEL BILANCIO PARTECIPATO

Presentazione risultati bilancio partecipato 2022