Santina scomparsa da Palermo 40 anni fa, telefonata: "Sono io"

Compie 40 anni domani Santina Renda la bambina scomparsa a Palermo nel 1990. E in coincidenza con il suo compleanno una donna che vive in un Paese del Nord Europa ha preso contatto con la Manisco world, l'associazione che si occupa di persone scomparse o vittime di sette, dicendo di riconoscersi nella piccola siciliana.

Un team di esperti, coordinati dall'avvocato Luigi Ferrandino, si sono collegati con la donna dandole indicazioni per le tecniche di raccolta, conservazione e spedizione del suo materiale biologico. Nelle prossime settimane il materiale genetico dovrebbe arrivare a Roma al laboratorio della dottoressa Marina Baldi per procedere a estrarre il Dna e procedere poi al confronto con il profilo della madre di Santina. Intanto l'avvocata Giorgia Bagnasco, delegata dallo studio Ferrandino, ha preso contatti con la Procura di Palermo per consegnare i report di alcune attività investigative svolte in proprio per ottenere la riapertura delle indagini su Santina Renda.