Alle Eolie tornano a navigare due traghetti sequestrati alla 'Caronte'

Si vanno normalizzando i collegamenti marittimi, a mezzo navi traghetto, con le Eolie, dopo la concessione della "facoltà d'uso" a Caronte & Tourist isole minori per le sei unità poste sotto sequestro, lunedì scorso, dalla Guardia di finanza.

Oggi la compagnia messinese effettuerà quattro collegamenti, immettendo in linea l'Isola di Stromboli e l'Isola di Vulcano, due delle navi sequestrate.

L'altra nave impiegata sarà la Paolo Veronesi che effettuerà due corse: la prima da Milazzo per Panarea e Stromboli, trasportando infiammabili e altre merci pericolose; la seconda, serale, sempre da Milazzo, per Vulcano, Lipari e Santa Marina Salina. L'Isola di Stromboli collegherà Vulcano, Lipari, Rinella, Santa Marina Salina e viceversa.

Infine, l'Isola di Vulcano collegherà la città mamertina con Vulcano - Lipari; pernotterà a Lipari, permettendo il primo collegamento di sabato.

Da domani saranno ripristinate tutte le linee come da itinerari - orari in vigore.