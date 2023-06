Siracusa, brucia sterpaglie a Ognina e resta ustionato: denunciato

Nella tarda mattinata di ieri, agenti delle Volanti sono intervenuti per un incendio di due villette site nei pressi di via della Lampreda a Ognina di Siracusa, dove, poco prima, un uomo di 49 anni aveva accumulato delle erbacce ed alcune sterpaglie ed aveva appiccato il fuoco.

Il quarantanovenne non riusciva a contenere il rogo che, nel frattempo, si era propagato, a causa delle gravi negligenze commesse, nelle due villette adiacenti che venivano evacuate dai Poliziotti.

L’uomo nel tentativo disperato di spegnere le fiamme si ustionava superficialmente ai piedi ed alle braccia e, dopo le incombenze di legge, veniva denunciato per aver causato con colpa l’incendio.

Le abitazioni riportavano ingenti danni anche se, a giudizio dei Vigili del Fuoco intervenuti, non mettevano a rischio le strutture portanti.