Gli trovano stupefacenti, agli arresti domiciliari a Belvedere di Siracusa

I Carabinieri della Stazione di Belvedere hanno arrestato un pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A seguito di perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità del 48enne, 120 grammi di hashish, già confezionata in dosi, ognuna delle quali riportava il prezzo di vendita (da 10 a 20 euro), nr. 2 piante di canapa indiana alte circa mezzo metro, la somma di 500 euro ritenuta provento dello spaccio, 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.