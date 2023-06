Violenza sessuale sulla ex e sulla compagna: arrestato a Monza

Un 44enne è stato arrestato dai carabinieri a Monza con le accuse di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della ex convivente e della nuova compagna.

Nell'ordinanza che ha portato l'uomo in carcere il gip rileva "l'abitualità di condotte di prevaricazione, mortificazione ed assoggettamento".

L'uomo infliggeva "punizioni" alle due donne se non avessero soddisfatto i suoi desideri sessuali e ha minacciato più volte la ex fidanzata, affetta da un tumore, di impedirle di accedere alle cure se non avesse partecipato a videochiamate erotiche con altre persone.