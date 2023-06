Asp di Siracusa, ad Avola apre sportello contro il bullismo

Lunedì 26 giugno 2023 alle ore 12.30 nella sala conferenze Frateantonio al Palazzo di Città di Avola si svolgerà la presentazione dell’avvio dello “Sportello SOS bullismo” con la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il sindaco di Avola Rossana Cannata e il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra.

L’importante nuovo Servizio, dedicato alla presa in carico di vittime reali e potenziali di bullismo, cyberbullismo, discorsi d’odio, dipendenza digitale e sexting, con sede nei locali del Consultorio familiare in via Milano 67 ad Avola, rappresenta uno spazio concreto nel territorio provinciale in attuazione della Legge Regionale n. 27 del 19 novembre 2021 che vede la realizzazione di uno Sportello di ascolto e cura, riferimento strutturato per quanti possano riconoscersi in vittime reali o potenziali di tali fenomeni.

Alla presentazione, assieme al sindaco di Avola Rossana Cannata e al commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, saranno presenti autorità civili e militari, l’assessore Comunale ai Servizi sociali Corrada Di Rosa, il direttore sanitario dell’Azienda Salvatore Madonia, i direttori dei Dipartimenti Materno Infantile e Dipendenze Patologiche Antonino Bucolo e Roberto Cafiso, i direttori dell’Unità operativa Materno Infantile Giuseppe Italia e della Neuropsichiatria Infantile Carmela Tata, rappresentanti del mondo della scuola, dirigenti medici, psicologi e assistenti sociali dell’Asp di Siracusa e del Comune.